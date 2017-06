Macierewicz o katastrofie smoleńskiej: Materiał dowodowy wskazuje, że do wybuchu doszło w powietrzu

– Obrady (komisji obrony narodowej – red.)zostały utajnione ze względu na informacje wrażliwe o rozłożeniu ciał ofiar dramatu, ciał tych, którzy tam polegli. To jest niesłychanie istotna z punktu widzenia oceny tego, jak doszło do tej tragedii, jak wyglądał rozpad samolotu, czy wybuch nastąpił w powietrzu, czy też nie – tłumaczył Antoni Macierewicz. Jak podkreślił, cały materiał dowodowy, który został pokazany posłom, „wskazuje własnie na to, że wybuch nastąpił w powietrzu”. – Z tego punktu widzenia informacje przekazane posłom miały ogromne znaczenie – wskazał szef MON.

Trump w Polsce

Antoni Macierewicz komentował też wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce, do której dojdzie na początku lipca. – Ta wizyta przekracza dalece tylko kwestie obecności wojsk amerykańskich czy natowskich na naszym terenie, choć to oczywiście ma ogromne znaczenie – wskazał minister. – Ta wizyta jest potwierdzeniem tego, że USA na trwałe angażują swoje siły zbrojne na wschodniej flance NATO – zaznaczył Antoni Macierewicz.

– Ciągle trwa ta propaganda – zarówno w Polsce, jak i poza Polską – minimalizująca albo wręcz podważająca intencje rządu USA, a zwłaszcza prezydenta Donalda Trumpa – powiedział w programie „Minęła dwudziesta” Antoni Macierewicz. – To takie fake news, to taka próba destrukcji psychologicznej i moralnej sojuszu polsko-amerykańskiego – dodał szef MON.