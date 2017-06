Komisja weryfikacyjna przesłuchuje urzędników stołecznego ratusza, Gronkiewicz-Waltz składa wniosek do NSA

Pierwsze jawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej zostało zwołane na 26 czerwca. Przed komisją zeznaje m.in. Krzysztof Śledziewski, były pracownik Biura Gospodarki Nieruchomościami w ratuszu. Zeznania złoży także była naczelnik z Biura Gospodarki Nieruchomościami Gertruda Jakubczyk-Furman.

Nikt w imieniu stołecznego ratusza nie stawił się na posiedzeniu komisji. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała podczas konferencji prasowej, że warszawski ratusz złoży wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu komepetencyjnego dotyczącego reprywatyzacji. – Chciałam państwa poinformować, że dziś rano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Waw złożyliśmy wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. W Polsce są dwa organy powołne do ścigania sprawy reprywatyzacyjnej – komisja oraz prezydent miasta Warszawy. Dwa organy zajmują się tą samą kwestią. Jeśli się pojawiły watpliwości, wystąpiliśmy do NSA aby ten spór rozstrzygnąć – tłumaczyła prezydent stolicy. W opinii stołecznego ratusza z punktu widzenia obowiązującego prawa nie istnieje możliwość, aby ratusz był stroną w komisji weryfikacyjnej.

Prezydent Warszawy podkreśliła, że nie ma obowiązku stawienia się przed komisją po tym, jak żaden z przedstawicieli miasta nie pojawił się na przesłuchaniu. Dodała, że taka decyzja wynika z przepisów. Zapewniła też, że miasto współpracuje z komisją weryfikacyjną. Ratusz przesyła pisma i ekspertyzy.

Podobnego zdania jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. – Nie mam do końca przekonania, że ta komisja jest po to, żeby coś wyjaśnić. Jest bardzo polityczna, zrobiona niezgodnie z konstytucją – stwierdziła w rozmowie z Polsat News. Polityk PO dodała, że„przedstawiciel Platformy zasiada w komisji, ponieważ gdyby partia nie miała w tym organie żadnego polityka, wówczas nie wiedziałaby jak wyglądają jej prace, jakimi dokumentami dysponuje”. – Nie mielibyśmy szansy odkłamywać rzeczywistości. Nasz kolega jest tam po to, żeby prostować wszystkie nieprawidłowości i fałszywe opinie – podkreśliła.

Komisja planuje kolejne posiedzenia

Na 29 czerwca zaplanowano przesłuchanie Marcina Bajko oraz w charakterze stron: Macieja M. i Hanny Gronkiewicz – Waltz. Ze względu na dobro śledztwa część rozprawy z udziałem Macieja M. ma zostać utajniona. Mecenas Marek Gromelski, obrońca Macieja M. złożył wniosek o wyłącznie z obrad jej szefa Patryka Jakiego. Wniosek ten został oddalony. Obrońca M., który ma postawione zarzuty prokuratorskie w związku z reprywatyzacją nieruchomości przy ulicy Twardej 8/12, stwierdził, że komisja działa wbrew konstytucji i naraża zasadę trójpodziału władzy.