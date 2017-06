Wiceminister tłumaczył brak spotkania Szydło-Trump. Jeden komentarz Millera wyjaśnił wszystko

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, pojawi się w Polsce 5-6 lipca i jako gość honorowy weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza. Trump został zaproszony do kraju przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Po ogłoszeniu tej informacji zaczęto spekulować, którzy politycy spotkają się z Donaldem Trumpem. Na razie wiadomo, że będzie to m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W każdym takim spotkaniu brać udział będzie też prezydent Duda. W programie „Jeden na jeden” w TVN24 wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański został zapytany o to, czy dojdzie do spotkania Trumpa z premier Beatą Szydło. – Jest to możliwe, ale wydaje mi się, że nie ma takich planów. To byłoby coś nadzwyczajnego, a nadzwyczajnych gestów tutaj już chyba więcej nie potrzebujemy – odpowiedział.

Tę wypowiedź wiceszefa MSZ skomentował na Twitterze Leszek Miller, były premier. Miller zacytował Szymańskiego („nie ma planów spotkania Trumpa z Szydło, to byłoby coś nadzwyczajnego”) i dodał od siebie krótko: „Naprawdę? Kraków 31.05.2003”. Do tego wpisu były premier dołączył zdjęcie ze swojego spotkania (był wtedy szefem Rady Ministrów) z 2003 roku z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych George’em W. Bushem. W maju 2003 roku Bush, choć przebywał w Polsce tylko kilkanaście godzin, spotkał się z Millerem.