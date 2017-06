Koniec koszmaru kierowców na „Zakopiance”? Rząd planuje nową inwestycję

– Myślę, że wreszcie spełnią się marzenia nie tylko Krakowian i Małopolan, ale wszystkich, którzy korzystają z „Zakopianki” w okresie wakacji czy ferii zimowych. Po zakończeniu tej inwestycji będzie można płynnie dotrzeć na Podhale. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 47 przewidywana jest budowa ponad 16 km dwujezdniowej drogi klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Powstaną też cztery węzły: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe oraz 22 obiekty inżynierskie. Budowany odcinek, mimo porównywalnych parametrów, nie będzie drogą ekspresową. Inwestycja będzie realizowana w trybie „projektuj i buduj”. Ogłoszenie przetargu planowane jest w drugiej połowie 2017 r., a zakończenie budowy w 2022 r. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. miliard złotych

Projekt obwodnicy Zabierzowa przewiduje budowę ok. 10 km nowej drogi między miejscowością Werbownia a węzłem łączącym drogi krajowe nr 7 i 94, która od północy ominie Zabierzów i pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdów z gęsto zabudowanych terenów. Planowany odcinek docelowo ma stanowić część północnej obwodnicy Krakowa. W ramach inwestycji przewidziana jest budowa drogi klasy GP. Powstaną 3 skrzyżowania, 13 obiektów mostowych oraz dwukomorowy tunel z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 370 m. Przetarg, również w formule „projektuj i buduj”, ma zostać ogłoszony po wakacjach, a realizacja inwestycji ma potrwać od 2021 r. do 2023 r. Planowany koszt inwestycji to ok. 300 mln złotych.