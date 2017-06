Za nami pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Mocne oskarżenia pod adresem prezydent Warszawy

Podczas pierwszego posiedzenia komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji jej przewodniczący Patryk Jaki wielokrotnie zapewniał, że nie będzie to „kolejna komisja sejmowa”, że to on będzie ustalał porządek. Wszystkie skojarzenia z sądem ludowym i obawy przeciwników tej komisji potwierdziły się. Wiceminister sprawiedliwości nie dopuszczał wniosków formalnych, nałożył grzywnę na świadka, który miał prawo odmówić zeznań i odbierał głos członkom komisji. Przerywał także świadkom, samemu odpowiadając na pytania. Widać już, że to jego gwiazda ma błyszczeć w tej komisji najjaśniej.

Jednocześnie spełniły się oczekiwania zwolenników powołania organu do zbadania „dzikiej warszawskiej reprywatyzacji”. Zeznania świadków były mocne i obciążały prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Świadek K. Śledziewski mówił o konieczności przeprowadzania 300 postępowań reprywatyzacyjnych rocznie. Polecenia tego typu miały iść „z góry”, czyli od prezydent Warszawy lub jej zastępcy. Były urzędnik warszawskiego ratusza i referent spraw zeznał także, że istniało nieformalne ciało podejmujące decyzje ws. reprywatyzacji. Dodał, że w co najmniej jednej sprawie Hanna Gronkiewicz-Waltz zażądała zmiany decyzji Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Bez władz Warszawy

Nikt w imieniu stołecznego ratusza nie stawił się na posiedzeniu komisji. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała podczas konferencji prasowej, że warszawski ratusz złoży wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu komepetencyjnego dotyczącego reprywatyzacji. – Chciałam państwa poinformować, że dziś rano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyliśmy wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. W Polsce są dwa organy powołane do ścigania sprawy reprywatyzacyjnej – komisja oraz prezydent miasta Warszawy. Dwa organy zajmują się tą samą kwestią. Jeśli się pojawiły wątpliwości, wystąpiliśmy do NSA aby ten spór rozstrzygnąć – tłumaczyła prezydent stolicy. W opinii stołecznego ratusza z punktu widzenia obowiązującego prawa nie istnieje możliwość, aby ratusz był stroną w komisji weryfikacyjnej.

Komisja planuje kolejne posiedzenia

Na 29 czerwca zaplanowano przesłuchanie Marcina Bajko oraz w charakterze stron: Macieja M. i Hanny Gronkiewicz – Waltz. Ze względu na dobro śledztwa część rozprawy z udziałem Macieja M. ma zostać utajniona. Mecenas Marek Gromelski, obrońca Macieja M. złożył wniosek o wyłącznie z obrad jej szefa Patryka Jakiego. Wniosek ten został oddalony. Obrońca M., który ma postawione zarzuty prokuratorskie w związku z reprywatyzacją nieruchomości przy ulicy Twardej 8/12, stwierdził, że komisja działa wbrew konstytucji i naraża zasadę trójpodziału władzy.



Ponadto, Komisja postanowiła wszcząć postępowanie rozpoznawcze w sprawie nieruchomości przy dawnej ulicy Chmielnej 70 zawieszając zgodnie z ustawą postępowania administracyjne, które dotyczą tej nieruchomości toczące się przed innymi organami administracji. Rozprawy w tej sprawie odbędą się 3 i 13 lipca. Komisja postanowiła także wyznaczyć w sprawie nieruchomości Sienna 29 odbędzie się 14 lipca 2017 roku.