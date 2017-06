Odważne plany MON na przyszłe lata. Macierewicz zdradził szczegóły

Szef MON w rozmowie z polska-zbrojna.pl odniósł się do projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zdaniem najważniejsze będzie przyjęcie zapisu o trwałym finansowaniu polskiego wysiłku zbrojnego w wysokości co najmniej 2 procent PKB rocznie. – Uwzględniając obecny wzrost gospodarczy może to być co najmniej 2 mld złotych więcej – podkreślił. – Do 2020 roku zamierzamy utrzymać nakłady na obronność na poziomie 2 procent. W 2021 roku wzrosną do 2,1 procent PKB, a potem będziemy je stopniowo zwiększać, tak by do 2032 roku osiągnąć 2,5 procent – dodał.

Macierewicz w wywiadzie przyznał również, że „niedotrzymywanie terminów przez zbrojeniówkę to jedna z poważniejszych jej bolączek”. –Ale to nasz problem, by te słabości przezwyciężyć, a finansowanie zamówień zbrojeniowych wymaga stałych i długotrwałych nakładów –przekonywał.

Minister ponadto ocenił, że główny problem firm zbrojeniowych to przede wszystkim brak infrastruktury techniczno-technologicznej, pozwalającej na przejście z fazy prototypu, często na najwyższym poziomie światowym, do produkcji seryjnej. – Ostatnio widziałem takie rozwiązania podczas wizyty w PIT-Radwar. Niektórych z nich nie ma żadna inna armia NATO – wyjaśniał Macierewicz.