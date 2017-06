Sondaż: PiS bez szans na samodzielne rządy. Do Sejmu weszłaby lewica

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, żadna partia polityczna nie odnotowała znaczącego wzrostu poparcia. Na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddałoby 34 proc. badanych. Z kolei Platforma Obywatelska uzyskała 23 proc. poparcia. Kukiz'15 może liczyć na 10 proc. głosów, a Nowoczesna Ryszarda Petru na 6 proc. Sojusz Lewicy Demokratycznej osiągnął w sondażu 7 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe, którego liderem jest Władysław Kosiniak-Kamysz 5 proc., a Kongres Nowej Prawicy 1 proc.

Coraz większe grono niezdecydowanych

Z czerwcowego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika również, że mniej osób deklaruje zdecydowaną chęć pójścia na wybory parlamentarne (37,9 proc., w kwietniu 42,9 proc.). 18 proc. zadeklarowało, że raczej nie wybiera się na wybory. Udziału w głosowaniu zdecydowanie odmawia 26,8 proc. badanych. 11,3 proc. tych, którzy chcieliby wrzucić kartkę do urny, nie jest zdecydowanych, na kogo oddaliby swój głos (w stosunku do sondażu z maja, to wzrost o 7 proc.).