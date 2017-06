Janowski nie poprowadzi już „Jaka to melodia”? „Nie podpiszę się pod prowizorką”

Robert Janowski tłumaczył na swoim profilu na Facebooku, że „jego stanowisko w tej sprawie zostało określone już w maju, jednak ostateczna decyzja nadal nie została podjęta”. Prezenter zaznaczył, że wciąż trwają rozmowy pomiędzy producentem Media Corporation a TVP1. „Być może ktoś czegoś nie zrozumiał? Powiem więc jeszcze raz: popełniliśmy świetny program rozrywkowy, który od 19 lat przyciągał przed telewizory miliony widzów, stając się tym samym najbardziej dochodową audycją dla TVP. To zasługa całej ekipy, tych, których oglądaliście Państwo na ekranie, ale także tych, którzy pracowali poza kamerami” – zaznaczył.

Prowadzący dodał, że „sukces programu to przede wszystkim, to wyczyn producenta- Media Corporation”. „Dzięki jego zaangażowaniu, wiedzy i wyobraźni. I ogromnym do mnie zaufaniu, pozwalając mi pozostać artystą niezależnym. Stworzyliśmy, razem z Wami, cudną melodyjną rodzinę. Można powiedzieć, że wspólnie się >>zestarzeliśmy<<. Nie przesadza się starych drzew. Nie zatapia się pięknego, bezpiecznego okrętu, podstawiając zwykłą łódkę, z nadzieją, że się uda dopłynąć. Ja do niej nie wsiadam. >>Nie chcemy zmian w programie<< – piszecie. I ja Was słyszę. Nie podpiszę się pod prowizorką” – podsumował.

TVP będzie samodzielnym producentem

TVP odkupiła licencję, na której powstawał do tej pory teleturniej od właściciela amerykańskiego formatu „Name That Tune”. To dało możliwości do wdrożenia znaczących zmian w formacie. Robert Janowski miał usłyszeć, że program „Jaka to melodia?” będzie kontynuowany, ale w zmienionej formie. Władze TVP prawdopodobnie chciały, aby do repertuaru programu, oprócz piosenek rozrywkowych włączyć również utwory patriotyczne. Janowski miał usłyszeć również, że po wejściu w życie nowej formuły, niektórzy artyści nie powinni być zapraszani do programu.