Biernat do Przyłębskiej: Czy przesłać pani w prezencie książkę „Na straży państwa prawa”?

Były wiceprezes TK wydał oświadczenie, w którym poinformował, że został zaproszony na rozmowę z Julią Przyłębską za pośrednictwem jej sekretarki. „Spotkanie trwało trzy minuty i odbyło się w obecności Mariusza Muszyńskiego, szczęśliwie milczącego. Panią J. Przyłębską zobaczyłem >>na żywo<< pierwszy raz od 21 grudnia 2016 r.; uprzednio wielokrotnie odmawiała spotkań ze mną i pozostałymi sędziami Trybunału” – czytamy w oświadczeniu sędziego.

Stanisław Biernat zaznaczył, że Julia Przyłębska wręczyła mu legitymację sędziego w stanie spoczynku i świadectwo pracy oraz bukiet kwiatów. „Prosiła, żebym się nie wypowiadał o Trybunale w sposób emocjonalny i nie atakował jej męża. Zapewniłem ją, że będę zabierał głos o Trybunale i o niej, jako osobie kierującej Trybunałem, kiedy uznam to za niezbędne” – dodał.

„Pani Przyłębska uznała to widocznie za poważne niedopatrzenie”

W dalszej części dokument były wiceprezes TK odniósł się do słów Przyłębskiej dotyczących książki autorstwa Bronisława Wildsteina. Sędzia stwierdził, że nie otrzymał książki. „Pani J. Przyłębska uznała to widocznie za poważne niedopatrzenie, ponieważ ponad godzinę później, kiedy już byłem poza Trybunałem, dosłała mi książkę przez kierowcę. Ponieważ spieszyłem się do Krakowa, książka została w Warszawie” – zaznaczył w oświadczeniu Biernat.

Były wiceprezes TK postanowił wykorzystać napisane przez siebie oświadczenie do zadania kilku pytań prezes TK. Stanisław Biernat chce się dowiedzieć m.in. czy prosił o jakiekolwiek pióro, jakich elit jest częścią i ile ich jest, czy jest częścią eliy, które zbiorowo i z dezaprobatą czytają Wildsteina, a także czy celowo Julia Przyłębska przesłała prezent, który miał sprawić nieprzyjemność.

Sędzia podsumował oświadczenie zapytaniem do prezes TK, czy życzy sobie, żeby jej przesłać w prezencie wydaną w ubiegłym roku obszerną książkę pt. "Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego".

Koniec kadencji sędziego Biernata

26 czerwca zakończyła się kadencja sędziego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, Stanisława Biernata. W programie „Gość Wiadomości” w TVP Info prezes TK Julia Przyłębska ujawniła, że Biernat został pożegnany przez nią oraz sędziego Mariusza Muszyńskiego „w skromny sposób”. – Sędzia Biernat otrzymał ode mnie kwiaty i legitymację sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Oprócz tego niedrogi prezent, długopis czy pióro... Ode mnie, prywatnie, dostał książkę Bronisława Wildsteina, autora krytykowanego przez elity, z którymi utożsamia się wiceprezes Biernat – wspomniała Przyłębska.