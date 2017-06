38-latek chciał wysadzić hotel w Warszawie. Przeciął przewód z gazem, z nożem rzucił się na policjantów

W nocy z poniedziałku na wtorek po godzinie 2 policjanci otrzymali wezwanie do awanturującego się mężczyzny, który usiłował dostać się do hotelu robotniczego. W końcu krewki 38-latek wybił szybę w oknie i wtargnął do pomieszczenia, gdzie znajduje się kuchnia. Tam wyjął spod stołu butlę z gazem połączoną przewodem z kuchenką gazową i nożem kuchennym przeciął przewód z ulatniającym się gazem, który następnie podpalił.

Funkcjonariusze wezwali przebywające w budynku osoby do ewakuacji, po czym obezwładnili mężczyznę, który nie reagował na wydawane przez nich polecenia oraz nie reagował na próby rozmowy. Na miejsce przybyła w tym czasie załoga Straży Pożarnej, a funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę, zabrali mu nóż i odsunęli go od butli z gazem.

38-latek usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz czynnej napaści na policjantów. Zarzuty usłyszał w recydywie i został tymczasowo aresztowany. Po przesłuchaniu świadków zdarzenia okazało się, że 38-latek był w przeszłości karany za przestępstwa o takiej samej kwalifikacji prawnej i przebywał w zakładzie karnym. Decyzją sądu 38-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Teraz za to przestępstwo może grozić mu kara do 15 lat więzienia.