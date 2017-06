Brawurowa akcja polskiej policji - 300 mundurowych weszło jednocześnie do kilkudziesięciu miejsc

Rozbita przez policjantów grupa przestępcza wprowadzała na rynek paliwa bez opłacenia należnych podatków. Jej działalność obejmowała kilka polskich miast, w tym Warszawę, a także kilka zagranicznych rynków. Grupa naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości nie mniejszej niż 40 milionów złotych, choć szacunki prokuratury mówią również o „wypraniu” ponad 100 milionów złotych.

Galeria:

Policyjna akcja - rozbicie grupy paliwowej

Akcja zatrzymania członków grupy przestępczej miała miejsce 26 czerwca w godzinach porannych. Przeprowadziło się niemal 300 funkcjonariuszy. W jej trakcie przeszukano 29 miejsc w całej Polsce i zatrzymano 15 osób w wieku od 30 do 63 lat. Ponadto zabezpieczono m.in. 12 zestawów samochodów ciężarowych z cysternami o wartości około 3,6 mln złotych, 10 luksusowych samochodów w tym m.in. mercedes E-klasa, dwa mercedesy GLE, mercedes AMG, land rover, BMW X3, audi Q5 oraz dwa audi Q7 o łącznej wartości 1,6 miliona złotych, 95 tys. euro, około 520 tys. złotych, biżuterię złotą, zegarki i inne wartościowe przedmioty oraz komputery, elektroniczne nośniki pamięci i dokumenty świadczące o przestępczym procederze.

W akcji rozbicia grupy przestępczej brali udział: funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją komendy z Wołomina, policjanci z wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele Zarządu Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie. Policjanci współpracowali z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także BOA KGP, SPAP Warszawa, Białystok i Olsztyn. Działania nadzorowała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Wszyscy mogą usłyszeć zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej za co grozić może do 10 lat więzienia