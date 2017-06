Były lider KOD Mateusz K. usłyszał prokuratorskie zarzuty

W środę 28 czerwca zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach i przywłaszczenia 121 tys. zł usłyszeli: lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz K. oraz były skarbnik KOD Piotr C. Mateusz K. zrezygnował w maju z ponownego ubiegania się o stanowisko przewodniczącego KOD. Jego decyzję poprzedził szereg publikacji, w których dziennikarze informowali m.in. o unikaniu płacenia alimentów i zamieszaniu z fakturami KOD. Problem faktur na wysokie sumy, które K. wystawiał KOD jako jego lider, jako pierwsze opisały „Rzeczpospolita” oraz portal Onet.pl.

Faktury lidera KOD

Na początku stycznia „Rzeczpospolita” oraz portal Onet.pl ujawniły faktury, z których wynika, że do firmy lidera KOD Mateusza K. trafiło co najmniej 90 tys. zł ze zbiórek prowadzonych przez Komitet Społeczny KOD. Faktury, do których dotarła „Rzeczpospolita”, zostały wystawione przez spółkę MKM-Studio, gdzie prezesem jest K., a członkiem zarządu jego żona. Niecały tydzień później "Rzeczpospolita" poinformowała, że istnieją kolejne faktury wystawione przez KOD na rzecz firmy Mateusza K. Z raportu Komisji Rewizyjnej Komitetu Obrony Demokracji wynika, że MKM-Studio nie wykonało żadnych czynności, za które potem wystawiło 6 faktur na sumę 91 tys. złotych.