Kukiz złożył wniosek o odwołanie Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Padają poważne zarzuty

Lider Kukiz'15 zareagował w ten sposób na zamieszanie wokół organizacji festiwalu w Opolu. Poseł w swoim wniosku do RMN docieka m.in. czemu Telewizja Polska ma płacić miastu Opole za wykorzystywanie znaku towarowego festiwalu, skoro - według słów Kurskiego - to telewizja jest jego dysponentem. Polityk wskazał też, że wbrew zapowiedziom prezes TVP nie wystąpi do miasta o odszkodowanie, a wręcz zapłaci mu za organizację festiwalu. Zdaniem Pawła Kukiza, całe zamieszanie z odwołaniem KFPP, a następnie ustaleniem wrześniowego terminu, może stanowić działanie Kurskiego na szkodę TVP. Poseł wskazuje, że mogło się ono odbić na wpływach z reklam.

Elżbieta Żebrowska, dyrektor Rady Mediów Narodowych zapewniła w rozmowie z „Faktem”, że wniosek Kukiza zostanie rozpatrzony w poniedziałek. – Sprawą zajmie się osobiście przewodniczący Rady Krzysztof Czabański – podkreśliła. Niezależnie od wniosku do Rady Mediów Narodowych, Paweł Kukiz złożył zawiadomienie do prokuratury ws. ewentualnej niegospodarności Jacka Kurskiego.