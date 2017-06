Młodzież Wszechpolska publikuje nowe zdjęcia z bójki w Radomiu. „Szkalują nas w mediach”

W środę 28 czerwca na konferencji prasowej Młodzieży Wszechpolskiej pokazano zdjęcia, które mają dowodzić zupełnie innego przebiegu wydarzeń w Radomiu, niż ten opisywany w mediach. Na jednym ze zdjęć faktycznie widać, że to członek ochrony KOD kopie uczestnika kontrmanifestacji. Na kolejnych jednak widać, jak dopada do niego grupa kilku przedstawicieli MW, nie oszczędzając się przy „wymierzaniu sprawiedliwości”. Mimo to rzecznik organizacji jest przekonany, że działanie w obronie kolegi zamyka sprawę.

– W Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności, o czym zapominają niektóre media. Liczymy, że w toku procesu, udowodnimy, że nasi działacze bronili jednego z kontrmanifestantów – oświadczył rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski. Zapowiedział także podjęcie dalszych kroków prostujących medialne publikacje opisujące wydarzenia z Radomia. – Organizacja zamierza kierować do poszczególnych redakcji wnioski o sprostowanie, ponieważ wiele z nich publikowało szkalujące Młodzież Wszechpolską materiały – przekazał na konferencji.

Na nagraniu umieszczonym na Twitterze przez jednego z internautów dokładnie widać, w jaki sposób doszło do incydentu. Kiedy grupa demonstrantów z KOD szła z flagami śpiewając „Polska! Biało-czerwoni” do jednej z kobiet podbiegł młody mężczyzna, wyrwał jej flagę KOD i zaczął uciekać. W pościg za nim udała się grupa osób ubranych w kamizelki z napisem „Straż KOD”. Pod ścianą jednego z pobliskich budynków doszło do bójki.