Katarzyna P. odmówiła zeznań przed komisją śledczą ds. Amber Gold

Katarzyna P. do Sądu Okręgowego w Warszawie została przetransportowana z aresztu w Grudziądzu, by zeznawać przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Posiedzenie trwało jednak zaledwie kilka minut, bowiem już na początku była wiceprezes Amber Gold odmówiła składania zeznań. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się we wtorek 4 lipca o godz. 10. Komisja przesłucha w Sejmie prokurator Barbarę Kijanko.

W środę przed komisją śledczą ds. afery Amber Gold odbyło się przesłuchanie Marcina P. Twórca Amber Gold powiedział, że w jego opinii działalność firmy była „jasna i klarowna”. Świadek zeznał, że miał przecieki z ABW, a część z nich pochodziła od dziennikarzy. – Nie mam kompletnie nic do zwrócenia Polakom – stwierdził P. P. nie zgadzał się, by nazywać Amber Gold „piramidą finansową”. Świadek odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie, skąd miał środki na utrzymanie w 2008 i 2009 r. Poniżej relacja z jego przesłuchania:

Małżeństwo P., które utworzyło piramidę finansową Amber Gold, jest oskarżane o wyłudzenie ponad 851 mln złotych od 19 tys. osób. Katarzynie P. zarzucono łącznie 10 przestępstw, jej mężowi - Marcinowi P. - cztery. Małżonkowie wspólnie zarządzali należącymi do nich spółkami.