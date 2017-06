Błaszczak: Afera Amber Gold miała doprowadzić LOT do upadku. Dziś LOT ma 300 mln zł zysku

W programie „Gość poranka” TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przekonywał, że cała afera Amber Gold miała na celu m.in. zniszczenie polskich linii lotniczych LOT. – Dla mnie to oczywiste. Afera Amber Gold związana jest z próbą doprowadzenia do upadku LOT-u, narodowego przewoźnika. Z wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska wynika, że narodowy przewoźnik nie musi istnieć, może zbankrutować – przypomniał polityk PiS. Jego zdaniem sztuka ta miała się udać Marcinowi P. poprzez stworzenie konkurencyjnej spółki lotniczej chronionej przez „parasol polityczny” - OLT Express. Błaszczak zwracał też uwagę na fakt, że firma przynosząca do niedawna straty, dziś jest już na plusie i ma 300 mln złotych zysku.

Minister Błaszczak stwierdził w TVP Info, że przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z prawdziwą „patologią”, jeśli chodzi o zarządzanie spółkami Skarbu Państwa i ogólną politykę. Skrytykował też ówczesną władzę za jej dzisiejszą działalność w opozycji. – Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe to opozycja totalna, która walczy z rządem poprzez ulicę i zagranicę. Ataki poprzez ulicę mają miejsce każdego 10. miesiąca w Warszawie oraz każdego 18. w Krakowie, żeby nie dopuścić premiera Jarosława Kaczyńskiego, aby mógł pojechać na grób swojego brata na Wawel. Opozycja wspiera zadymiarzy poprzez organizowanie wspólnych konferencji prasowych z nimi – przekonywał szef MSWiA.