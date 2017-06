Wojewoda mazowiecki wygasił mandat prezydenta Radomia. W tle śledztwo CBA

Zdzisław Sipiera, polityk Prawa i Sprawiedliwości oraz wojewoda mazowiecki, poinformował, że wydał decyzję w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia w związku z faktem, iż Rada Miejska nie zdecydowała się na taki ruch. Postanowienie wojewody zostało wydane w formie zarządzenia zastępczego.

Powodem decyzji o wygaszeniu mandatu były ustalenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego związanego z zarzutami, jakoby prezydent miasta złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej związane z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące funkcje publiczne. Z ustaleń CBA wynika, że prezydent zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. oraz został nieprawidłowo zgłoszony do tego ciała.

Pierwszy wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta wojewoda skierował do Rady Miasta 19 kwietnia. W związku z faktem, iż miejscy radni nie zdecydowali się na podjęcie uchwały, wojewoda w oparciu o prawo samorządowe wydał zarządzenie zastępcze, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu Radosława Witkowskiego. Od decyzji przysługuje możliwość odwołania poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni. Może zrobić to zarówno prezydent, jak i Rada Miasta.