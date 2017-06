Mandat z dostawą do domu. Resort chce wysyłać policjantów do kierowców

„Rzeczpospolita” informuje o planach resortu sprawiedliwości, których celem jest ograniczenie liczby drobnych spraw karnych, które trafiają do sądów. Jednym z pomysłów jest dostarczanie mandatów przez policjantów do domów osób, którym zostały one wystawione.