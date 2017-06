Senatorowie za medyczną marihuaną. Wprowadzili istotną poprawkę

Do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Senat wprowadził poprawkę, która doprecyzowuje, że leki recepturowe zawierające w składzie marihuanę wydawane będą z przepisu lekarza tylko na tzw. receptach Rpw, stosowanych w przypadku produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Recept na takie leki nie będą mogli wystawiać lekarze weterynarii.

„Zgodnie z nowelą ziele konopi innych niż włókniste, wyciągi, nalewki farmaceutyczne, wszystkie inne wyciągi z konopi oraz żywica konopi innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania tzw. leków recepturowych. Warunkiem dopuszczenia tego surowca do obrotu będzie uzyskanie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” – poinformowano w komunikacie Senatu. Ustawę poparło 80 senatorów, jedna osoba się wstrzymała od głosu, nikt nie był przeciw. W związku z przyjęciem poprawki, ustawa zostanie ponownie skierowana do Sejmu.

W czwartek 22 czerwca ustawa niemal jednogłośną decyzją wszystkich klubów została przyjęta w Sejmie. Przeciw były dwie osoby - Beata Kempa oraz Zbigniew Ziobro. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Co zakłada ustawa?

Ustawa zakłada, że na podstawie recepty od lekarza preparaty z konopi będą wytwarzane w aptekach. Surowiec do ich powstawania ma być sprowadzany z zagranicy. Będą one dostępne dla pacjentów cierpiących m.in. na przewlekłe bóle i nudności występujące przy chemioterapii oraz dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i lekooporną padaczkę. Projekt przygotowany przez klub Kukiz'15 przewidywał początkowo, że sam pacjent, po uzyskaniu zezwolenia będzie mógł uprawiać konopie i sporządzać przetwory na potrzeby terapii.