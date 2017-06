Komisja weryfikacyjna nałożyła grzywny na prezydent Warszawy. Gronkiewicz-Waltz odpowiada

Grzywny zostały nałożone na Gronkiewicz-Waltz podczas czwartkowego posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Pierwsza z nich dotyczyła niestawienia się przez prezydent Warszawy przed komisją w ostatni poniedziałek, 26 czerwca, i wyniosła 3 tys. złotych. Druga grzywna została nałożona na Gronkiewicz-Waltz po tym, jak ponownie nie stawiła się przed komisją w czwartek. Za zgodą większości członków komisji zdecydowano, że prezydent musi zapłacić kolejne 3 tys. zł.

Prezydent Warszawy na czwartkowym posiedzeniu komisji miała pojawić się jako jedna ze stron postępowania. Zajmowano się wówczas sprawami nieruchomości Twarda 8 i 10 w stolicy.

Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała na informacje o grzywnach na Twitterze, zapowiadając, że złoży odwołanie od decyzji komisji weryfikacyjnej. „Prezydent miasta stołecznego Warszawy nie jest w postępowaniu stroną, a organem. Czekam na orzeczenie NSA. Złożę odwołanie od decyzji” - napisała prezydent Warszawy.

Gronkiewicz-Waltz w tweecie nawiązała do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego ratusz złożył wniosek w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego dotyczącego reprywatyzacji. – W Polsce są dwa organy powołane do ścigania sprawy reprywatyzacyjnej – komisja oraz prezydent miasta Warszawy. Dwa organy zajmują się tą samą kwestią. Jeśli się pojawiły wątpliwości, wystąpiliśmy do NSA, aby ten spór rozstrzygnąć – tłumaczyła prezydent stolicy na początku tygodnia. W opinii stołecznego ratusza z punktu widzenia obowiązującego prawa nie istnieje możliwość, aby ratusz był stroną w komisji weryfikacyjnej.