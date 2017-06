Senator wskazuje kluczowe tematy wizyty Trumpa w Polsce. „Rosja w pewnym sensie przydusiła Europę”

Amerykański senator przypuszcza, że lipcowa wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce będzie przede wszystkim podkreśleniem tego, jak ważne jest polsko-amerykańskie partnerstwo. – Może podczas poprzedniej wizyty w Europie (w maju tego roku – red.) pewne rzeczy nie zostały dopowiedziane, ale ludzie w Polsce rozumieją, widząc działania Stanów Zjednoczonych w swoim kraju, że czyny są ważniejsze niż słowa – mówił Corker i dodał, że „to będzie dobra wizyta”.

Jednym z głównych tematów, jak mówił Corker, będą kwestie związane z energetyką. – Bez wątpienia energia, zwłaszcza w Europie, jest bardzo ważnym atutem. Rosja w pewnym sensie przydusiła Europę z powodu swojej dominacji w tym obszarze – stwierdził w rozmowie z „Faktami” TVN senator. Corker wskazał, że senacka komisja od dawna dążyła do tego, by tę sytuację zmienić i sprawić, by kraje Europy Wschodniej mogły przyjmować dostawy z USA. – Stany Zjednoczone o największy producent gazu LNG i dla nas możliwość dostarczania gazu do krajów przyjacielskich, jak Polska, jest niezwykle ważna – powiedział.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybędzie do Warszawy 5 lipca w drodze na szczyt G20 w Hamburgu. Poza spotkaniami ze stroną polską, weźmie również udział w rozmowach z przywódcami Inicjatywy Trójmorza.