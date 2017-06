Showman z „Mam Talent” uprowadził dzieci Polki do Egiptu

Agnieszka i Ayman poznali się w 2010 roku w egipskim kurorcie Hurghada, gdzie poznanianka pracowała jako animatorka w hotelu. Egipcjanin bliżej znany jest polskiej publiczności ze swoich występów w dziewiątej edycji show „Mam Talent”, w którym wystąpił sześć lat później. W popularnym programie mężczyzna zadziwił wszystkich tańcem z ogniem i mieczami.

Małżeństwo wraz z dziećmi opuściło Egipt na początku 2016 roku i zamieszkało z rodzicami kobiety. Fakt24.pl podkreśla, że to wtedy mężczyzna po raz pierwszy podniósł rękę na swoją żonę. Interweniowała policja, Egipcjanina wyrzucono z domu. Kobieta po czterech miesiącach postanowiła jednak wrócić do męża. Ten oznajmił jej, że muszą wyjechać do Egiptu. Zmyślił nawet chorobę swojej matki.

– Wykorzystał ją, by ściągnąć mnie i dzieci do Egiptu. Urządził mi prawdziwe piekło na ziemi. Bił mnie, znęcał się nade mną psychicznie. Wywoził związaną na pustynię, kaleczył nożem. Do dzisiaj mam blizny. Gdy wyjechał do Polski na czas występów w „Mam Talent”, uwięził mnie u swojego brata. A jak wrócił, kupił mi bilet do Niemiec i zmusił do powrotu do kraju. Dzieci zostały w Egipcie – opowiadała Agnieszka Przyczorska w rozmowie z Fakt24.pl.

Kobieta rozpoczęła potem walkę o swoje dzieci. Wróciła nawet do Egiptu, ale Ayman wyjechał do pracy na Malediwach, a dzieci nigdzie nie było. Polka po raz ostatni widziała się z dziećmi na żywo 22 grudnia 2016. W zeszłym miesiącu wygrała w egipskim sądzie sprawę o opiekę nad dziećmi. Mąż jednak ignoruje wyrok i do dzisiaj kobieta nie odzyskała syna i córki.