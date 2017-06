PiS wstrzymuje prace nad uszczelnieniem abonamentu RTV, bo boi się spadku w sondażach?

Projekt nowelizacji ustawy abonamentowej został przygotowany przez Ministerstwo Kultury. Jeden z przepisów zakłada, że prywatni operatorzy telewizji będą mieli obowiązek przekazania Poczcie Polskiej danych klientów, którzy płacą za dostęp do kanałów telewizyjnych. To właśnie Poczta Polska jest bowiem odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV. Na zasadzie domniemania posiadania odbiornika telewizyjnego, poczta będzie występować o zapłacenie zaległego abonamentu. Obowiązku tego można uniknąć pod warunkiem dobrowolnej zgody na zapłacenie abonamentu za pół roku z góry. Osoby, które nie zdecydują się na ten krok może czekać przykra niespodzianka, ponieważ urząd skarbowy może ściągnąć z ich kont jednorazową zaległą opłatę w wysokości 1500 złotych. Przeciwko takim rozwiązaniom protestują nie tylko sami abonenci, ale również operatorzy płatnej telewizji, którzy boją się odpływu klientów.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 8 czerwca. Nowelizacja przygotowana przez resort kultury została skierowana do prac w komisji kultury i środków przekazu. Na ostatnich posiedzeniach komisja nie zajęła się tym nowymi przepisami dotyczącymi poboru abonamentu. Jeśli do czasu ostatniego przed przerwą wakacyjną posiedzenia Sejmu w dniach 18-21 lipca komisja nie przyjmie ustawy, wówczas będzie ona mogła zostać rozpatrzona dopiero po wakacjach, co oznacza, że najwcześniej mogłaby wejść w życie w połowie października.