Schetyna o obecności Wałęsy na kontrmanifestacji smoleńskiej: Mówił, że pojawi się na demonstracji, kiedy będą 2 miliony ludzi

„My, Naród razem z Lechem Wałęsą i Władysławem Frasyniukiem na kontrmanifestacji miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017. To się dzieje teraz!” napisał na swoim profilu na Facebooku były prezydent. Tym samym Lech Wałęsa zadeklarował, że razem z Władysławem Frasyniukiem pojawi się 10 lipca na Krakowskim Przedmieściu na kontrmanifestacji smoleńskiej. W rozmowie z TVN 24 Lech Wałęsa powiedział, że „widzi to, co dzieje się w kraju i coraz bardziej skłania go to, by stanąć w obronię wolności” . – Rzucił wyzwanie Frasyniuk. Nie mogę odpowiedzieć inaczej, muszę dołączyć – stwierdził były prezydent.

Grzegorz Schetyna stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że obecność byłego prezydenta Lecha Wałęsy na kontrmanifestacji smoleńskiej pokaże, że jest rzeczywisty problem w kwestii łamania prawa do wolności zgromadzeń. – Ja wierzę w intuicję Lecha Wałęsy. On mówił, że pojawi się w Warszawie na demonstracji wtedy, kiedy będą 2 miliony ludzi. Wierzę, że to jest ten czas – wyjaśnił Grzegorz Schetyna.

Lider Platformy Obywatelskiej podkreślił, że w ten sposób były prezydent chce odpowiedzieć na łamanie prawa. Według szefa PO rząd powinien jak najszybciej wrócić do poprzednich przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych, ponieważ nikt nie ma prawa ograniczać tych wolności obywatelskich. – Przemarsz trzydziestu czy kilkudziesięciu osób w miesięcznicę z katedry pod Pałac Prezydencki będzie chroniony znowu przez tysiące policjantów, a ulice będą zamykane. Widzę po prostu okupację tej części Warszawy. Widzę to oczami wyobraźni. To będzie kolejna kompromitacja i miesięcznicy i sposobu jej obchodzenia przez Jarosława Kaczyńskiego i towarzyszy – wyjaśnił polityk Platformy Obywatelskiej.