Premier Szydło: Polska i Hiszpania patrzą podobnie na UE

Piątkowe XII polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie odbyły się pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i premiera Mariano Rajoya. Oprócz spotkania szefów rządów, w ramach konsultacji międzyrządowych odbyła się sesja plenarna z udziałem ministrów. Omawiano kwestie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa i środowiska, sportu oraz edukacji. – Z satysfakcją obserwujemy wzrost wymiany gospodarczej między naszymi krajami" – powiedziała szefowa polskiego rządu podczas konferencji prasowej. Poinformowała, że oba kraje łączą wielomiliardowe inwestycje, a współpraca będzie nadal rozwijana i pogłębiana. – Dwustronne spotkania Polski i Hiszpanii pozwalają na współpracę w obronie naszych interesów i na wzajemne wykorzystanie naszych doświadczeń – stwierdził premier Hiszpanii Mariano Rajoy po zakończeniu konsultacji międzyrządowych.

Wspólne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa

Beata Szydło poinformowała, że wraz z premierem Rajoyem zgodzili się, że w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz stabilizacja sytuacji w południowym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. – Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty północnoatlantyckiej – stwierdziła Beata Szydło.

Premier zaznaczyła, że ministrowie obrony Hiszpanii i Polski rozpoczęli prace nad podpisaniem porozumienia wojskowego, którego głównymi celami jest współpraca w ramach wschodniej flanki NATO, walka z terroryzmem oraz rozwój przemysłu obronnego. – Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, podkreślając pilną potrzebę jego rozwiązania oraz szybką i pełną implementację Porozumień Mińskich – dodała szefowa rządu.

Współpraca w ramach UE

– Oba kraje będą współdziałać na rzecz doskonalenia Wspólnoty i pogłębionych reform Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się, że jedność i spójność pozostają wartościami nadrzędnymi w Unii – powiedziała Beata Szydło. Na spotkaniu z szefem hiszpańskiego rządu podkreślała, że Polsce zależy, by głosy państw narodowych i ich parlamentów były w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE, a instytucje unijne bliższe potrzebom obywateli.

Według premier kluczowe powinny być działania na rzecz pogłębienia rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej Wspólnoty. Jednocześnie Beata Szydło powiedziała, że „na spotkaniu wyrażono również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego” . Ponadto, Polska i Hiszpania dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy w dziedzinie polityki spójności i w trakcie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych. – Jesteśmy zgodni, że priorytetowym celem negocjacji UE z Wlk. Brytanią w zakresie Brexitu jest ochrona praw obywateli UE oraz uregulowanie kwestii finansowych wynikających z członkostwa tego kraju w UE– powiedziała premier.

Polska i Hiszpania postawią się Francji?

Zdaniem „Rzeczpospolitej”, w tym roku konsultacje są szczególnie ważne ze względu na zmianę układu sił w Europie. Po zwycięstwie Emmanuela Macrona i wobec Brexitu, ton unijnej polityce zaczęli nadawać Francuzi, co ma odbicie w realnych decyzjach. Te, dotyczące m.in. pracowników delegowanych i transportu, są na rękę Paryżowi, godzą z kolei w interesy Warszawy i Madrytu. Dodatkowo planowane są kolejne zmiany dotyczące m.in. zasad inwestowania przez kapitał spoza UE oraz dostępu do rynku zamówień publicznych.We wszystkich tych sprawach Polska i Hiszpania mają zbieżne stanowisko i interesy. Pod kierunkiem Rajoya Hiszpania stała się bowiem krajem podobnie konkurencyjnym do naszego, co nie w smak jest Francji. Macron, chcąc uchronić się przed konkurencją m.in. rolnictwa, forsuje przepisy dotyczące transportu czy pracowników delegowanych. Dlatego też naturalnym wydaje się sojusz polsko-hiszpański na rzecz utrzymania liberalnego jednolitego rynku.

Konsultacje międzyrządowe w historyczną rocznicę

Tegoroczne konsultacje odbyły się w 40. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Premier Beata Szydło stwierdziła, że udział polskich i hiszpańskich ministrów w spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do rozwoju współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak również na forum Unii Europejskiej, NATO i ONZ. Zdaniem szefowej rządu Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące m.in. budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom UE, Brexitu, Jednolitego Rynku, polityki spójności, czy też polityki bezpieczeństwa.