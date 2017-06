Prokurator Barbara Kijanko, która nie stawiała się przed komisją ds. Amber Gold, przechodzi w stan spoczynku

Barbara Kijanko miała być pierwszym świadkiem komisji śledczej ds. wyjaśnienia afery Amber Gold, jednak dwukrotnie nie stawiła się na przesłuchaniu. Zasłaniała się przy tym zwolnieniami lekarskimi. Jak w lutym mówiła szefowa komisji Małgorzata Wasserman, takie działania miały doprowadzić do sytuacji, w której prokurator będzie mogła przejść w stan spoczynku, a ewentualne popełnione przez nią przestępstwa przedawnią się. Prokuratorzy po nieprzerwanym rocznym pobycie na zwolnieniu lekarskim mogą złożyć wniosek o przeniesienie w stan spoczynku.

Biegli z Zakładu Medycyny sądowej uznali, że zwolnienia przedkładane przez prokurator, nie są wystarczające do uchylenia od stawiennictwa przed komisją.

W sprawie działań prokurator Barbary Kijanko skierowano do prokuratury zawiadomienie. Dotyczy ono tego, w jaki sposób prokurator prowadziła postępowanie w sprawie Amber Gold w latach 2009-2012. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mogła ona lekceważyć doniesienia o nieprawidłowościach w sprawie Amber Gold.

Choć Kijanko złożyła wniosek o przeniesienie w stan spoczynku, to nadal będzie prokuratorem i nie zmieni to możliwości pociągnięcia jej do ewentualnej odpowiedzialności.