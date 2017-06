Problemy z płatnościami kartą i bankowością internetową. Weekend z utrudnieniami w kilku bankach

W ten weekend wiele polskich banków zapowiada przeprowadznie prac serwisowych. Oznacza to, że klienci tych instytucji muszą się liczyć z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej czy płatnościach za pomocą kart kredytowych.

ING Bank Śląski

Na trudności w korzystaniu z bankowości internetowej muszą się przygotować klienci ING Banku Śląskiego. Prace serwisowe zostaną przeprowadzone w nocy z niedzieli na poniedziałek 3 lipca. W związku z tym między północą a 1 rano niedostępne będą: płatności BLIK oraz NFC, system ING CardsOnLine czyli aplikacja gromadząca dane o posiadanych przez użytkownika kartach.



BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas poinformował swoich klientów, że w piątek od godziny 22:00 do soboty do godziny 22:00 bankowość internetowa i mobilna będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przedstawiciele banku zapewnili jednak, że dostęp do bankomatów oraz płatności za pomocą kart będą przebiegać bez żadnych zakłóceń.

Bank Pocztowy

Z utrudnieniami muszą się także liczyć ci, którzy korzystają z usług Banku Pocztowego. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że w sobotę 1 lipca w godzinach 18:00 - 24:00 nastąpi przerwa serwisowa w dostępie do bankowości internetowej oraz usługi PocztowySMS, która pozwala na dostęp do konta za pośrednictwem telefonu komórkowego. Prace serwisowe zostaną przeprowadzone również w ramach teleserwisu IVR, który pozwala na dostęp do konta przez infolinię.

mBank i Orange Finanse

Prace modernizacyjne w serwisach internetowych zapowiedział również mBank oraz Orange Finanse. W obu tych bankach utrudnienia potrwają w nocy z soboty na niedzielę 2 lipca.04.00 - 06.30 nie zapłacisz kartą, nie wypłacisz gotówki z bankomatu i nie skorzystasz z wpłatomatu. 04.00 - 08.30 nie zalogujesz się na swoje konto w internecie i w aplikacji mobilnej, a konsultanci mLinii będą mogli jedynie udzielać informacji. 03.30 - 09.00 nie złożysz wniosku czytamy w oficjalnym komunikacie.

mBank przypomniał również swoim klientom, aby nie zapomnieli wyjąć gotówki z bankomatu, jeśli planują wieczorne wyjście.