Służby zatrzymały posłów Nowoczesnej. „Wykorzystano służby państwa, żeby zatrzymać posłów opozycji,”

– Prawo i Sprawiedliwość boi się opinii publicznej na temat tego, co dzieje się w Puszczy. Boją się, że Polacy widzą, że traktują Puszczę jak skład drewna, a nie miejsce specjalnej ochrony – stwierdziła w rozmowie z portalem Onet.pl Katarzyna Lubnauer. Jak dodała, zatrzymanie przez służby, było ich „cynicznym wykorzystaniem”. P0olityk we wpisie na Facebooku stwierdziła również, że funkcjonariusze kontrolowali przez godzinę tożsamość polityków. „Trudno było oprzeć się wrażeniu, że chodziło o to, żeby nas jak najdłużej zatrzymać. Wykorzystano służby państwa, żeby zatrzymać posłów opozycji, żeby nie widzieli pracujących maszyn wyginających drzewa i blokujących je aktywistów. W tym czasie, gdy nas kontrolowali, służby leśne pojechały ostrzec pracujących na wycince” – stwierdziła Lubanauer.

Także poseł Marek Sowa, który do Nowoczesnej trafił z Platformy Obywatelskiej, odniósł się do sprawy na Twitterze. Poinformował, że w związku z zatrzymaniem skierował do Komendanta Głównego Straży Granicznej pięć pytań. Wśród nich znalazły się m.in. te o powody zatrzymania, czas kontroli oraz rzekome problemy z łącznością w obszarze przygranicznym Nadleśnictwa Hajnówka.

Powodem kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej wiąże się z tym, że w marcu 2016 r. minister środowiska Jan Szyszko zgodził się na trzykrotne zwiększenie pozyskania drewna na tym terenie. Decyzja była motywowana walką z kornikiem drukarzem.