Gigantyczna akcja policji w gdańskim klubie nocnym. Narkotyki w drinkach

Policjanci, prokurator, biegli oraz funkcjonariusze krajowej administracji skarbowej pojawili się w klubie w Gdańsku, by zweryfikować informacje operacyjne zdobyte podczas kilkumiesięcznego dochodzenia. Z informacji wynikało, że klienci klubu, głównie obcokrajowcy, byli szprycowani w lokalu środkami psychoaktywnymi. Później obsługa miała ich naciągać na spore kwoty.

Podczas gigantycznej akcji (wzięło w niej udział ponad 80 osób) w nocy z 30 czerwca na 1 lipca policja zatrzymała 22 osoby, wśród których były wyłącznie kobiety. – Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się do tej akcji. Około godziny pierwszej weszliśmy do tego lokalu, został on bardzo dokładnie przeszukany, 22 osoby zostały zatrzymane, są to same kobiety, pracownice tego klubu, wśród nich jest też menadżerka – powiedziała na antenie TVP Info podkom. Aleksandra Siewier z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Podczas przeszukania w klubie funkcjonariusze znaleźli różnego rodzaju środki, które trafiły do laboratorium. Przebadano również klientów, od których brano próbki moczu i krwi. Ich wstępne wyniki badań potwierdziły początkowe przypuszczenia policji – części klientów podawano w klubie narkotyki.