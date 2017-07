Rada Krajowa PO. Największa opozycyjna partia odsłania karty ws. gospodarki

Największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, zaplanowała Radę Krajową na ten sam dzień, gdy odbędzie się druga część kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń mediów, podczas Rady ma dojść do powołania specjalnego zespołu PO, który opracuje ofertę programową na wybory samorządowe w 2018 roku. Partia promuje spotkanie pod hasztagiem #PolskaWolności.

Posiedzenie Rady Krajowej PO otworzył szef mazowieckich struktur Platformy Andrzej Halicki, który po odśpiewaniu hymnu przekazał głos przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie. -–Zawsze w PO byliśmy gotowi do tego, by budować, projektować, pisać nowe inicjatywy, zagospodarowywać polską wolność, by mogły się nią cieszyć miliony Polaków. Jednak, by o wolności mówić, trzeba jej obronić. Nastał trudny czas i my, jako Platforma, Polaków obronimy. Widzimy przez ostatnie miesiące, jak można upokarzać ludzi, czynić zło, jak robić z Polski pośmiewisko na świecie. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z ekipą podpalaczy, którzy są nastawieni na konflikt. Dlatego mówimy dzisiaj: nie będzie na to zgody – mówił na początku swojego wystąpienia Schetyna.

Lider PO wyliczał „grzechy” obecnej partii rządzącej, m.in. „Misiewiczów”, sprawę Trybunału Konstytucyjnego, sytuację w wojsku. - To wszystko to jest pycha. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem - powiedział. Schetyna wspomniał swoje słowa, że Platforma powinna być „totalną opozycją”, twardą. - Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak dobre dla siebie, dla swoich rodzin i swojej partii, a tak zła dla Polski - powiedział Schetyna. Polityk zarzucił też Telewizji Publicznej, że „uprawia obecnie propagandę w stylu goebbelsowskim”. – Chcę im dzisiaj (osobom z Telewizji Publicznej -red.) powiedzieć jasno: zapłacicie za to – zaznaczył Schetyna.

– Polskość to nie jest strachliwy nacjonalizm i odwracanie się od Europy. Polskość, polski patriotyzm, to bycie liderem Europy. (...) Polska jest i będzie w Europie. Musimy odbudować naszą obecność w Europie, musimy przywrócić pozycję Polski – mówił lider PO. Schetyna zapowiedział, że jego partia rozliczy szefa MON Antoniego Macierewicza, a także sprawę SKOK-ów.Przewodniczący Platformy zapowiedział, że jeżeli dalej tak, a nie inaczej, będzie rozwiązywana sprawa abonamentu, to jego partia wezwie Polaków do obywatelskiego nieposłuszeństwa i niepłacenia na „telewizję Kurskiego”. – My też się do tego przyłączymy – dodał.

„Amatorzy o twarzy Pana Mariusza”

Po Schetynie na mównicy pojawił się poseł Borys Budka, wiceprzewodniczący PO, który krytycznie wypowiadał się m.in. o ministrach sprawiedliwości i spraw wewnętrznych i administracji. – Dopóki Polską będą rządzić amatorzy o twarzy Pana Mariusza (nawiązanie do szefa MSWiA) czy Pana Zbyszka (nawiązanie do ministra sprawiedliwości) Polacy nie mogą czuć się bezpiecznie – powiedział Budka. – Polską rządzą amatorzy, a my tym amatorom mówimy nie – dodał.

Głos na Radzie Krajowej zabrała Ewa Kopacz, także wiceprzewodnicząca PO. Była premier podczas wystąpienia skupiła się na prezesie Prawa i Sprawiedliwości. – Panie Jarosławie Kaczyński, nie widzi Pan miejsca w Polsce dla ludzi, którzy myślą inaczej? Niech Pan się wreszcie obudzi i usłyszy głosy Polaków, którzy chcą żyć w kraju otwartym, europejskim – mówiła.

Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, mówił z kolei o tym, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało „seniorom leki za darmo”. – A ile przeznaczyli? 6,90 zł na seniora i dodatkowo wyrzucili szpitale geriatryczne z sieci szpitali – powiedział. Poseł PO nawiązał też do możliwego powrotu sprawy zakazu eutanazji (projekt obywatelski ma wrócić do Sejmu jesienią tego roku): – Wszystkim polskim kobietom chcę powiedzieć: nie zostawimy was samych z Jurgielem, Szyszką i Kaczyńskim.

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podczas Rady Krajowej PO skupił się natomiast na sytuacji w wojsku i kierowanym kiedyś przez siebie MON. Podkreślał, że w obecnej chwili polska armia przestała się modernizować, a zamiast zakupów sprzętu czy uzbrojenia kupowane są „jedynie samoloty dla władzy”.

Dekalog Gospodarczy PO

Podczas Rady Krajowej wystąpił także ekonomista, prof. Andrzej Rzońca, odpowiedzialny za gospodarcze propozycje Platformy. Rzońca wskazywał, że w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość niezwykle szybko zadłużało kraj (o 94,1 mld wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa). Ekonomista PO powiedział też, że w 2016 roku obecnie rządzący uchwalili najwięcej nowych przepisów w historii Polski. Rzońca zapowiedział również, że Platforma chce uprościć system podatkowy, odblokować wzrost firmy, ułatwić legalne zatrudnienie i „odpartyjnić przedsiębiorstwa”.

Podczas Rady Krajowej Rzońca zaprezentował „Dekalog Gospodarczy Platformy Obywatelskiej”, jego założenia: