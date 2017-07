Trwa Rada Krajowa PO. Schetyna: Jeśli nie zmieni się sprawa abonamentu, wezwiemy do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, zaplanowała Radę Krajową na ten sam dzień, gdy odbędzie się druga część kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Według ustaleń mediów, podczas Rady ma dojść do powołania specjalnego zespołu PO, który opracuje ofertę programową na wybory samorządowe w 2018 roku. Partia promuje spotkanie pod hasztagiem #PolskaWolności.

Posiedzenie Rady Krajowej PO otworzył szef mazowieckich struktur Platformy Andrzej Halicki, który potem przekazał głos przewodniczącemu PO Grzegorzowi Schetynie. -–Zawsze w PO byliśmy gotowi do tego, by budować, projektować, pisać nowe inicjatywy, zagospodarowywać polską wolność, by mogły się nią cieszyć miliony Polaków. Jednak, by o wolności mówić, trzeba jej obronić. Nastał trudny czas i my, jako Platforma, Polaków obronimy. Widzimy przez ostatnie miesiące, jak można upokarzać ludzi, czynić zło, jak budować z Polski pośmiewisko na świecie. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z ekipą podpalaczy, którzy są nastawieni na konflikt. Dlatego mówimy dzisiaj: nie będzie na to zgody – mówił na początku swojego wystąpienia Schetyna.

Lider PO wyliczał „grzechy” obecnej partii rządzącej, m.in. „Misiewiczów”, sprawę Trybunału Konstytucyjnego, sytuację w wojsku. - To wszystko to jest pycha. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem - powiedział. Schetyna wspomniał swoje słowa, że Platforma powinna być „totalną opozycją”, twardą. - Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak dobre dla siebie, dla swoich rodzin i swojej partii, a tak zła dla Polski - powiedział Schetyna. Polityk zarzucił też Telewizji Publicznej, że „uprawia obecnie propagandę w stylu goebbelsowskim”. – Chcę im dzisiaj (osobom z Telewizji Publicznej -red.) powiedzieć jasno: zapłacicie za to – zaznaczył Schetyna.

– Polskość to nie jest strachliwy nacjonalizm i odwracanie się od Europy. Polskość, polski patriotyzm, to bycie liderem Europy. (...) Polska jest i będzie w Europie. Musimy odbudować naszą obecność w Europie, musimy przywrócić pozycję Polski – mówił lider PO.Schetyna zapowiedział, że jego partia rozliczy szefa MON Antoniego Macierewicza, a także sprawę SKOK-ów.

Przewodniczący Platformy zapowiedział, że jeżeli dalej tak, a nie inaczej, będzie rozwiązywana sprawa abonamentu, to jego partia wezwie Polaków do obywatelskiego nieposłuszeństwa i niepłacenia na „telewizję Kurskiego”. – My też się do tego przyłączymy – dodał.