„Obudzić” czy „obódzić”? Ortograficzna wpadka rzecznika PO

Jan Grabiec w trakcie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości podał wpis zamieszczony przez partię rządzącą. Widać na nim najważniejszych członków rządu oraz władz partyjnych. Część z nich ma zamknięte oczy i domniemywać można, że przysnęli. Rzecznik PO do zdjęcia dopisał swój komentarz, w którym nie ustrzegł się jednak poważnego błędu ortograficznego. „Czy ktoś mógłby obudzić pierwszy rząd?” – napisał Grabiec.

Kilkadziesiąt minut później wpis został skasowany i zastąpiony nowym o takiej samej treści, ale z poprawnym ortograficznie zapisem słowa „obudzić”.

Oba wpisy opatrzone były hasztagiem #PartiaJestJedna, co stanowiła ironiczną trawestację hasła V Kongresu PiS: Polska Jest Jedna. Te same słowa były wykorzystywane przez PiS jako oficjalny hasztag w mediach społecznościowych.

Po krytyce, która spadła na rzecznika PO za błąd, polityk opublikował kolejny wpis. Stwierdził on, że „błędy(…) zdarzają się każdemu”, a „wykorzystywanie tego w celach politycznych to małostkowość”. By wzmocnić narrację dopiął dwa zrzuty ekranu z wpisami prezydenta Andrzeja Dudy (z czasów, gdy nie pełnił tego urzędu – red.), które również zawierały błędy ortograficzne.