Biały Dom zdradził szczegóły wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Nazwano nasz kraj „europejskim mocarstwem”

– Prezydent Donald Trump swoją drugą oficjalną zagraniczną wizytę rozpocznie od Warszawy, gdzie spotka się z przywódcami kraju i przemówi do obywateli Polski. Później odleci do Hamburga na spotkanie G20 i rozmowy z liderami światowymi – poinformował amerykańskich dziennikarzy gen. H.R. McMaster. Jak dodał, wizyta ma trzy główne założenia: wsparcie amerykańskiego rozwoju, ochronę amerykańskiego interesu oraz zapewnienie i utrwalenie amerykańskiego przywództwa. Wśród celów pośrednich wojskowy wymienił m.in. pokazanie więzów łączących USA z Europę, takich jak wspólne wartości – wolność i rządy prawa. Ma to się stać podczas spotkań w Polsce. Gen. McMaster przyznał równocześnie, że administracja prezydenta ma nadzieję na wypracowanie „wspólnego podejścia Zachodu do Rosji”.

Doradca Donalda Trumpa zdradził również, że wizyta w Warszawie rozpocznie się od spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, „przywódcą wiernego sojusznika w ramach NATO, a zarazem kraju, który pozostaje jedynym z najbliższych przyjaciół USA”. Następnie prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki ma przemówić podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza, w którym brać będzie udział 12 przywódców państw Europy Środkowej i Bałkanów. Podczas tej części wizyty ma pojawić się wątek polskiego Terminalu LNG w Świnoujściu, do którego przypłynął przed kilkoma tygodniami pierwszy gazowiec z amerykańskim LNG. Prezydent USA spotka się również w cztery oczy z prezydent Chorwacji, która współorganizuje szczyt.

– Po tych spotkaniach prezydent wygłosi ważne przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich – epicentrum Powstania Warszawskiego 1944 roku przeciwko brutalnej nazistowskiej okupacji. Prezydent będzie wysławiać odwagę Polaków w najciemniejszej godzinie ich historii i podkreśli wyłonienie się Polski jako europejskiej potęgi. Wezwie inne narody, by w obliczu współczesnych wyzwań, czerpały inspirację z ducha Polaków. Przedstawi również szerszą wizję przyszłej relacji z Europą. Wizję przyszłości naszego transatlantyckiego sojuszu – mówił gen. McMaster.