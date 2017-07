Ujawniono tajną notatkę ABW ws. Amber Gold z 2012 roku. Poinformowano Tuska o „piramidzie finansowej”

Do tajnej notatki b. szefa ABW z 2012 roku, dotarli dziennikarze tygodnika „wSieci”. Informował on premiera Donalda Tuska o zagrożeniu jakim jest Amber Gold. Z dokumentu, przesłanego do najważniejszych osób w państwie wynika, że ABW miało dowody, że spółka Marcina P. to „piramida finansowa”, a linie OLT Expres służyły do wyprowadzania pieniędzy z Amber Gold.

W tekście „Taśmy Amber Gold” przedstawione są nowe informacje w sprawie Amber Gold, a konkretnie omówienie stenogramów z podsłuchów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które założono Marcinowi P., twórcy Amber Gold. „wSieci” wylicza, że w dokumentacji ABW brakuje notatek z rozmów Marcina P., choć ten w okresie, gdy był podsłuchiwany, przeprowadzał ich wiele. Jako przykład podano brak dokumentacji z rozmów P. z Katarzyną P., która razem z nim zarządzała Amber Gold. Co więcej, P. miał być świadomy inwigilacji, próbował wymieniać kolejne karty telefoniczne, a podczas jeden z rozmów miał powiedzieć do byłem wspólniczki: „Pozdrów panów z ABW”. Tygodnik opisuje też sprawę tajnej notatki, którą w 2012 roku przygotował ówczesny szef ABW Krzysztof Bondaryk. Trafiła ona później do premiera Donalda Tuska, a także prezydenta Bronisława Komorowskiego i innych osób, których kompetencje dotyczyły sprawy – wylicza „wSieci”. W tytule notatki użyto wobec Amber Gold określenia „piramida finansowa”, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdzała, że skrytki wynajmowane przez tę firmę nie byłyby w stanie pomieścić złota, które powinna posiadać spółka. „Działalność Amber Gold może być prowadzona nie tylko z naruszeniem prawa bankowego (...), ale także może być ukierunkowana na wyłudzenia finansowe” – napisano w notatce, a wcześniej padło w niej stwierdzenie, że działalność OLT Express „może być nieuzasadniona ekonomicznie”.