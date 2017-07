Kałasznikowy, raki, mausery i inne. Handlarze bronią stworzyli prawdziwy arsenał

Od ponad roku olsztyńskie CBŚP pracowało nad sprawą handlarzy bronią z województwa świętokrzyskiego. Kiedy policjanci zyskali potwierdzenie, że zajmuje się tym pięciu mężczyzn, przygotowali akcję ich zatrzymania. Przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP z Kielc i policyjnych antyterrorystów z KWP Kielce, wkroczyli jednocześnie pod wskazane adresy. Policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w wieku od 21 do 58 lat, a wśród nich rusznikarza, który zajmował się prawdopodobnie przerabianiem broni, dostawców nielegalnej broni i handlarzy.

W Pomorskim Wydziale Zamiejscowym departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK mężczyźni usłyszeli zarzuty nielegalnego posiadania i handlu bronią, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące w stosunku do 2 osób i miesięczne w stosunku do 3.

Mausery, walthery, kałasznikowy...

Podczas kilkunastu przeszukań miejsc przechowywania broni palnej i amunicji oraz miejsc służących do przerabiania broni tzw. rusznikarni funkcjonariusze zabezpieczyli około 100 sztuk broni palnej krótkiej, długiej, maszynowej i broni kolekcjonerskiej. Wśród zabezpieczonych egzemplarzy broni znajdowały się m.in. pistolety: Parabellum, Steyer, Mauser, Burnett, Walther, VIS, Kolt, Heckler Koch, HS9, TT, CZ, SIG, pistolety maszynowe: Skorpion, INTRATEC TEC-9, PM 63 RAK, PPS, WZ 41 i 43 (PPSZ), PPRT, karabiny: KBK AKMS i AKM "Kałasznikow", SIG, Heckler Koch, Schmit Rubin, Mauser, Mosin, strzelby: Leppo, Bronko, Bolk, Sabatti, rewolwery: H.Schmidt, Buldog, Smith Wesson, ciężki karabin maszynowy Maksim

Policjanci zabezpieczyli również ponad 7,5 tys. sztuk amunicji różnego kalibru, części karabinów i pistoletów: lufy i zamki, niewybuchy z II wojny światowej i urządzenia rusznikarskie. W jednym z miejsc policjanci trafili również na nielegalne papierosy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 600 tys. sztuk papierosów różnych marek, których wprowadzenie na rynek skutkowałyby stratami Skarbu Państwa w wysokości ponad pół miliona złotych.