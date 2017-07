Były premier chwali się swoją wnuczką. „Jeszcze niedawno była małą dziewczynką”

Kiedy były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej sprawował funkcję premiera, często chwalił się w mediach swoją wnuczką. O samej Monice wiadomo jednak niewiele. Córka Leszka Millera juniora w 2006 roku rozpoczęła naukę w angielsko-amerkańskiej szkole podstawowej World Hill Academy na warszawskim Wilanowie. Była to elitarna prywatna podstawówka, w której roczne czesne wynosiło blisko 30 tysięcy złotych. W poniedziałek 3 lipca były premier zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęci Moniki, która jest już nastolatką. „Moja wnuczka Monika. Niedawno była jeszcze małą dziewczynką” – napisał były szef SLD. Uwagę internautów zwrócił fakt, że wnuczka Leszka Millera ma kolczyk w nosie oraz liczne tatuaże m.in. na szyi.

„Bardzo urodziwa młoda dama” , „Ładna kobieta. Fajne tatuaże. Rodzina to podstawa!” „Pamiętamy tą małą dziewczynkę, z która dziadek przyszły premier, chodził do ZOO” , „Według mnie podobna do Alicji Bachledy-Curuś” – to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się pod postem byłego szefa polskiego rządu.