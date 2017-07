Ksiądz Sowa „na dywaniku” u arcybiskupa. W sierpniu decyzja o jego dalszym losie

W poniedziałek 3 lipca rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki oświadczył na Twitterze, że ksiądz Kazimierz Sowa wrócił do archidiecezji krakowskiej. Z samym metropolitą abp Markiem Jędraszewskim duchowny spotka się jednak dopiero na początku sierpnia. Jak dodaje rzecznik, „wtedy zostaną podjęte decyzje w jego sprawie”.

Rzecznik archidiecezji już wcześniej komentował słowa księdza Sowy oraz zapowiadał powrót duchownego do archidiecezji krakowskiej.. – Upublicznione słowa nagranej rozmowy, której uczestnikiem był ks. Kazimierz Sowa, nawet jeśli zostały wypowiedziane podczas prywatnej konwersacji, nie licują z powołaniem kapłańskim – stwierdzał. – Decyzją ks. arcybiskupa ks. Sowa ma wrócić do archidiecezji krakowskiej do końca miesiąca czerwca tego roku – mówił. Jak widać, duchowny zmieścił się w terminie.

Taśmy TVP Info

W piątek 9 czerwca portal TVP Info opublikował kilka fragmentów rozmów, które miały zostać zarejestrowane w restauracji „Sowa & Przyjaciele” w lutym 2014 roku, dzień po publikacji „Faktu” na temat odbywającej się tam imprezy urodzinowej Elżbiety Bieńkowskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Włodzimierz Karpiński - minister skarbu państwa; gen. Marian Janicki, były szef BOR; Paweł Graś - pierwszy sekretarz PO, minister w kancelarii premiera oraz zaprzyjaźniony z politykami ksiądz Sowa.