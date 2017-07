Kate i William zabiorą do Polski dzieci. Znamy szczegółowy plan wizyty

Kate i Williamowi w pięciodniowej podróży do Polski towarzyszyć będą 3-letni książę George i 2-letnia księżniczka Charlotte. Podróż rozpocznie się 17 lipca w Warszawie, a zakończy 21 lipca w Hamburgu. W tym czasie rodzina książęca odwiedzi także m.in. Gdańsk i Berlin.

W poniedziałek 3 lipca Pałac Kensington poinformował o szczegółowym planie podróży. 17 lipca para książęca przyleci do Warszawy, gdzie zostanie powitana przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz Pierwszą Damę w Pałacu Prezydenckim. Stamtąd Kate i William w towarzystwie polskiej głowy państwa udadzą się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolejnym miejscem, które odwiedzi para książęca, będzie wieżowiec Warsaw Spire. „The Heart to biznesowy inkubator z imponującym widokiem na polską stolicę, w którym mieszczą się liczne start-upy” – tak Pałac Kensington opisuje usytuowany przy pl. Europejskim budynek.

Wieczorem para książęca uda się do Oranżerii w Łazienkach Królewskich, gdzie weźmie udział w wydanym przez ambasadora Wielkiej Brytanii przyjęciu urodzinowym królowej Elżbiety, na które zaproszono około 600 gości.

Drugi dzień wizyty w Polsce księżna i książę Cambridge rozpoczną od wizyty w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof. Kolejnym punktem podróży będzie Gdańsk, określany przez Brytyjczyków jako „urocze miasto portowe”. Na wybrzeżu Kate i William odwiedzą także m.in. Teatr Shakespeare'a oraz Europejskie Centrum Solidarności. Trzeciego dnia podróży rodzina książęca opuści Polskę i uda się do Niemiec, gdzie pierwszym przystankiem będzie Berlin.