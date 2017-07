Szczerski: W Warszawie będzie pierwsze duże wystąpienie publiczne Trumpa. Obama takie miał w Pradze

Jak stwierdził w rozmowie z TVN24 prezydencki minister, wystąpienie Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w jego prezydenturze. – Prezydent USA zdecydował się, że to w Warszawie wygłosi wystąpienie - nie tylko do Polaków, jak to się potocznie mówi. Tak naprawdę to będzie jego pierwsze duże wystąpienie publiczne z własnej inicjatywy, nie przy okazji, jak przy okazji na przykład przy szczycie NATO, tylko programowe wystąpienie – mówił. – Pamiętamy, że Barack Obama wygłaszał takie w Pradze – dodał Szczerski.

– My z prezydentem Trumpem mamy dwa duże tematy do omówienia. Pan prezydent będzie rozmawiał przede wszystkim na temat bezpieczeństwa. Po raz pierwszy prezydent USA przyjedzie do państwa, gdzie stacjonują amerykańskie wojska – podkreślał minister. – Będziemy mówić zarówno o sytuacji dzisiejszej, jak i o przyszłości. O tym, jak będziemy chcieli tę współpracę rozbudowywać i sprzętowo i wojskowo. Te zakorzenienie polskiego bezpieczeństwa ma być zakorzenione w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa – wyjaśniał.

Jak zdradził Krzysztof Szczerski, drugim głównym tematem rozmów prezydenta Trumpa ze stroną polską będzie biznes dotyczący dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych do naszego kraju. Dużą rolę w tym zakresie odegrać ma gazoport w Świnoujściu, który już testował swoje możliwości i przyjął pierwszy ładunek gazu LNG od Amerykanów. jak podkreślał prezydencki minister, w umowie z USA chodzi nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne, ale i o biznes w postaci korzystnej umowy dla Polski