Mąż Czubaszek ujawnia wstrząsającą przyczynę śmierci pisarki. „Wpadła w panikę”

W książce pt. „Małżeństwo doskonałe. Czy ty wiesz, że ja cię kocham...” Krystyna Pytlakowska rozmawia z Wojciechem Karolakiem, znanym muzykiem oraz wdowcem po Marii Czubaszek. Po raz pierwszy opowiada on o problemach zdrowotnych jego żony. Wyjawił, że dziennikarka ograniczała jedzenie do minimum, przez co była wychudzona.

„Nieraz przychodziła pokazać, że coś sobie kupiła. Z jednej strony podobało mi się, ale z drugiej te ciuszki, zawieszone na jej smukłej figurce, wyglądały jak dziecinne. Prosiłem więc, żeby zaczęła jeść, bo po prostu traci siły. I żeby jakoś obrzydzić jej tę szczupłość, mówiłem: „Pończochy masz luźne. Zobacz, jak to wygląda”. Tak naprawdę mi to nie przeszkadzało, ale chciałem przemówić jej do rozsądku. A ona na to: „Coś ty! Przecież ja jestem strasznie gruba!”. Myślę, że z kultu szczupłości, jaki teraz panuje. A odkąd zaczęła pokazywać się w telewizji, gdzie kamera dodaje kilka kilogramów, to pewnie wpadła w panikę” – zdradził Wojciech Karolak.

Wyznał też, że po śmierci Czubaszek, znalazł u niej tabletki hamujące apetyt. „Marysia odeszła z powodu ogólnego wycieńczenia organizmu, braku sił, odporności i komplikacji krążeniowych. Ale gdyby miała normalną masę ciała, to te przypadłości by jej nie zabiły. Przychodziłem do niej do szpitala i pierwsze, o co pytałem, to czy coś jadła. Oddawała mi nietknięty talerz i mówiła: Zjedz sobie, jeśli masz ochotę” – wspomina Karolak.

Maria Czubaszek urodziła się 9 sierpnia 1939 w Warszawie. Pracę w radio rozpoczęła w 1960 od współpracy z audycją „Radio-Reklama”. W 1966 związała się z Programem III Polskiego Radia. Zasłynęła jako autorka wielu tekstów satyrycznych, które pisanych dla znanych aktorów i prezentowanych w radiowej Trójce. Prowadziła także audycje oraz była autorką słuchowisk.

W 1980 został opublikowany zbiór tekstów, które Maria Czubaszek pisała dla radia, telewizji i „Szpilek”, pt. Na wyspach Hula-Gula (książkę wznowiono w 1994). Była znana także jako autorka licznych tekstów piosenek; pierwszy z nich – Kochać można byle jak – napisała do muzyki Wojciecha Karolaka w 1965. Tworzyła też do muzyki m.in. Andrzeja Dąbrowskiego, Janusza Komana, Henryka Majewskiego, Jacka Malinowskiego, Jerzego Miliana, Zbigniewa Namysłowskiego.

Maria Czubaszek była związana także z telewizją. Napisała dialogi do takich filmów jak Filip z konopi i Murmurando, a do serialu Lot 001 – scenariusz. W późniejszych latach współtworzyła też scenariusze do seriali Psie serce, Na Wspólnej oraz Brzydula. W latach 2005–2010 była członkiem redakcji programu „HBO na stojaka” nadawanego w telewizji HBO. 20 maja 2009 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, odebrała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”