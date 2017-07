Dojdzie do spotkania Trump-Wałęsa? Były prezydent: Rozmowy trwają

Lech Wałęsa poinformował, że rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie ewentualnego spotkania z Donaldem Trumpem trwają. Zaznaczył, że na tę chwilę trudno jest mówić o ich finale i konkretnym terminie. – Wszystko zależy od decyzji prezydenta Trumpa. Ja o to spotkanie jakoś szczególnie nie zabiegam – podkreślił.

Były prezydent poinformował przy tym, że jeżeli doszłoby do spotkania, powiedziałby Donaldowi Trumpowi, że liczy na to, iż rozbije on układy, które hamują rozwój w tym kraju i nie podobają się Amerykanom. – Wyraziłbym również nadzieję, że po ich rozbiciu, coś pozytywnego w ich miejsce zbuduje. To niestety nie udało się Obamie – ocenił. – Jeżeli chodzi o Polskę, to zwróciłbym uwagę na to, że tak jak w USA, tak i w naszym kraju ludzie chcą zmian. Nie podoba im się wiele rzeczy, które robią rządzący. Dlatego obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania. Chciałbym podjąć ten temat szerzej i podyskutować o tym, co dzieje się na świecie – zaznaczył. – Na przykład jaki jest fundament Europy? Czym jest obecnie prawica, a czym lewica? Jak demokracja powinna radzić sobie z populizmem oraz demagogią? To są główne pytania, które bym postawił – wymieniał.

Wałęsa odniósł się też do swojej zapowiedzi uczestnictwa w blokadzie miesięcznicy smoleńskiej. Pytany był konkretnie o słowa Janusza Korwin-Mikke, który porównał go do Nikodema Dyzmy. – Jeżeli chodzi o Korwin-Mikkego, to jest to chory człowiek. Dlatego nie chcę wchodzić z nim w żadną dyskusję. Natomiast moje decyzje mogą się podobać lub nie. To naturalne. Liczę na to, że podczas tego protestu przyjdzie wiele osób. Jeżeli będzie nas milion, to PiS będzie mógł się żegnać z władzą – zaznaczył.