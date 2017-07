Kilka lat temu odeszła z polityki. Czym dzisiaj zajmuje się Nelli Rokita?

Nelli Rokita to żona byłego polityka PO Jana Rokity. Była posłanką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości oraz doradczynią prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw kobiet. Zasłynęła wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami m.in. że „in vitro to gwałt na kobiecie”, „bezpłodność nie jest chorobą”, „Donald Tusk ma oczy, które straszą” a „w Polsce nie ma problemu głodujących dzieci”.

Kilka lat temu żona Jana Rokity zniknęła jednak z polityki. Dziennikarze „Super Expressu” sprawdzili, że Nelli Rokita mieszka obecnie w Toskanii we Włoszech, gdzie zajmuje się uprawą warzyw oraz pisaniem książki. – Uwielbiam Włochy, szczególnie Toskanię. Pracuję tu nad książką, która będzie opowiadać o dobrym stylu życia, o diecie bogatej w warzywa, ryby i wodę. A przy okazji uprawiam we Włoszech ogórki, papryczkę i arbuza. Przywiozę je do siebie do Krakowa. A nuż, widelec zakwitną i dadzą owoce! – relacjonuje była posłanka w rozmowie z dziennikiem.

Nelli Rokita wiele czasu poświęca również na podróże m.in. do Hiszpanii. Każdego roku bierze również udział w pielgrzymce do Santiago de Compostela tzw. szlakiem św. Jakuba (Camino de Santiago). Kiedy przyjeżdża do Polski, przygotowuje specjalną metodę nauczania języka angielskiego, której skuteczność sprawdza podczas pracy z dziećmi z Domu Dziecka w Odporyszowie, gdzie pracuje jako wolontariuszka.