Prokurator Kijanko przed komisją ds. Amber Gold. „Popełniłam błędy, ale nie potrafię wskazać jakie”

Kijanko jest przesłuchiwana, ponieważ w przeszłości prowadziła postępowanie w sprawie Amber Gold w latach 2009-2012. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mogła ona lekceważyć doniesienia o nieprawidłowościach w sprawie Amber Gold.

Prokurator Kijanko nie stawiła się przed komisją w lutym tego roku ani w listopadzie 2016, dopiero za trzecim razem pojawiła się na przesłuchaniu. Na początku przesłuchania pełnomocnik prokurator złożył wniosek formalny, by uchylono obowiązek tajemnicy zawodowej świadka, na co nie zgodziła się przewodnicząca komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann. Jak mówiła polityk Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z przepisami, nie musi zwalniać świadka z tajemnicy prokuratorskiej.

Prokurator Kijanko tłumaczyła, że nikt nie namawiał jej do tego, by nie stawiać się przed komisją śledczą. Jak zaznaczyła, mimo choroby, może uczestniczyć we wtorkowym przesłuchaniu i jest gotowa do złożenia zeznań. Przewodnicząca komisji po kilku minutach przesłuchania że jeśli prok. Kijanko będzie dalej zasłaniała się tajemnicą prokuratorską, czego komisja nie uznaje, to członkowie komisji złożą wniosek do prokuratora generalnego o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych.

Prokurator Kijanko oznajmiła komisji, że ze względu na upływ czasu i swój stan zdrowia, nie pamięta szczegółów postępowania, które prowadziła w sprawie Marcina P., twórcy Amber Gold. – Poświęciłam Amber Gold dostatecznie dużo zaangażowania do prowadzenia sprawy – zaznaczyła przy tym. Przewodnicząca Wassermann pytała świadka m.in. o to, dlaczego nie podjęła czynności w związku z zawiadomieniem KNF i dlaczego nie wszczęła postępowania wobec Amber Gold.

– To było pierwsze zawiadomienie tej kategorii – odpowiedziała Kijanko, z kolei w odpowiedzi na pytanie o postępowania wobec Amber Gold stwierdziła, że „widocznie takie były jej ustalenia w tamtym momencie”. Prokurator powiedziała również, że „nie miała pełnej świadomości skali” przedsięwzięcia, jakim było Amber Gold. Na kilka pytań komisji Kijanko odpowiedziała, że „nie pamięta”, m.in. na to dotyczące tego, czy podjęła jakieś kroki w sprawie Amber Gold z własnej inicjatywy.

– Z perspektywy czasu stwierdzam, że ta sprawa przerosła moje możliwości i prokuratury rejonowej – powiedziała komisji prok. Kijanko. Podkreśliła również, że nie było nacisków, by odmówić wszczęcia śledztwa ws. Amber Gold. Prokurator zaznaczyła też, że nie zna Marcina P. i nigdy nie miała z nim kontaktu. – W tej sprawie popełniłam błędy, ale nie potrafię wskazać jakie – powiedziała i dodała, że „jest tylko człowiekiem”.

Przesłuchanie Kijanko zakończyło się około godz. 13:20.