Łódź. Trzej mężczyźni z zarzutami za zniszczenie elewacji kościoła

Policja informuje, że do zdarzenia doszło 11 czerwca 2017 r., w godzinach nocnych, ale sprawcy wpadli dopiero 3 lipca. Chuligani zniszczyli elewację wewnętrznego dziedzińca kościoła przy ulicy Sienkiewicza, markerem narysowali na ścianie budynku wulgarne napisy oraz rysunki obrażające uczucia religijne. Zgłoszenie do łódzkich policjantów dotarło rano.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zabezpieczyli również dostępne w pobliżu miejsca zdarzenia nagrania monitoringów oraz przesłuchali świadków. Po analizie materiałów filmowych ustalili, że po elewacji malowało 3 mężczyzn. Monitoring zarejestrował nie tylko skąd przyszli sprawcy, ale i w którym kierunku uciekli. Między innymi dzięki tym działaniom policjanci wytypowali odpowiedzialnych za zniszczenie elewacji kościoła. Jak się okazało, było to dwóch 25-letnich mieszkańców Łodzi oraz ich 23-letni kompan. Mężczyźni nie mieli nigdy wcześniej zatargów z prawem. Cała trójka wpadła w ręce funkcjonariuszy w poniedziałek 3 lipca.

Mężczyźni w rozmowie z policjantami przyznali, że 11 czerwca 2017 roku spożywali wspólnie alkohol w okolicach ulicy Tuwima. Obawiając się, że może ich zauważyć patrol policji, schowali się za budynkiem kościoła. Wraz z rosnącą ilością wypitego trunku, zaczęły im do głowy przychodzić coraz to dziwniejsze pomysły. Gdy przypomnieli sobie, że mają przy sobie markery, zaczęli malować elewacje świątyni. Na koniec sfotografowali pomalowane ściany i szybko odeszli. Przestępcze trio usłyszało zarzuty zniszczenia mienia oraz obrazy uczuć religijnych. Za ten czyn może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.