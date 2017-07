Sąd: MON naruszyło prawo podpisując umowę z Boeingiem

Wydział gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdził, że Ministerstwo Obrony Narodowej podpisując umowę z wolnej ręki z Boeingiem naruszyło prawo. Sąd rozpatrywał skargę MON na wcześniejsze orzeczenie dotyczące owej umowy, jakie wydała Krajowa Izba Odwoławcza. Najbardziej interesujący fragment wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczył zarzutu naruszenia przez MON art. 7 ust. 1 ustaw przez nieuzasadnione faworyzowanie producenta samolotów Boeing. Miało to polegać „na przyjętym z góry zamiarze udzielenia zamówienia producentowi samolotów Boeing, pomimo tego, że na rynku istnieją inni wykonawcy, mogący zrealizować zamówienie - którym uniemożliwiono przystąpienie do postępowania, wyłączając tym samym całkowicie możliwość konkurencji”.

Jak wynika z wyroku KIO, „zarzut potwierdził się”. „Skoro zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki nie wykazując obligatoryjnych przesłanek jego zastosowania, to dopuścił się naruszenia zasady uczciwej konkurencji i nierówno potraktował wykonawców zdolnych to zamówienie wykonać. Biorąc to pod uwagę Izba stwierdziła, że zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 ustawy” - czytamy w dokumencie Krajowej Izby Odwoławczej.

Miliardowy przekręt?

31 marca tego roku Ministerstwo Obrony Narodowej kupiło trzy średnie samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie. Wartość kontraktu opiewa na 2,5 miliardy złotych. Samoloty wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym odrzuceniu wszystkich zgłoszonych ofert. Ostatecznie do wznowionych negocjacji zaproszono tylko amerykańską firmę Boeing, a miliardową umowę na samoloty sfinalizowano w kilka dni. Politycy PiS uzasadniali, że było to konieczne ze względu na ryzyko utraty środków przeznaczonych na inwestycję. Po wyroku KIO wiemy, że było to nieprawdą, a resort wprowadził Izbę w błąd.