Pierwszych 6 wniosków do prokuratury od komisji Amber Gold. Chodzi o tzw. wątek lotniczy

Jak ogłosiła we wtorek 4 lipca Małgorzata Wasserman, kierowana przez nią sejmowa komisja śledcza zdecydowała o złożeniu w prokuraturze 6 zawiadomień. Wszystkie mają dotyczyć tzw. wątku lotniczego afery Amber Gold, czyli działalności spółki OLT Express. – Podjęliśmy decyzję o tym, iż w tych przypadkach, których mamy bardzo głębokie przekonanie, że doszło do spełnienia znamion przestępstwa, będziemy składać zawiadomienie do prokuratury – przekazała dziennikarzom posłanka PiS. – Tam, gdzie nie jesteśmy pewni, że wszystkie znamiona zostały wypełnione, pozostawiamy to bez zawiadomienia, ale będzie to miało swój finał w raporcie – dodała.

Jak zdradziła Wassermann, zawiadomienia dotyczą byłej dyrektor departamentu rynku transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Sylwii Ciszewskiej, byłego wiceprezesa ULC do spraw transportu lotniczego Zbigniewa Mączki, byłych szefów ULC Grzegorza Kruszyńskiego i Tomasza Kądziołki, warszawskiego prokuratora Wojciecha Łuniewskiego i byłego właściciela firmy Jet Air Krzysztofa Wicherka. Szefowa komisji przyznała, że nie wniosła sprawy przeciwko Michałowi Tuskowi. Przesłała jednak jego akta do prokuratury, aby to tam podjęto decyzję co do syna byłego premiera.