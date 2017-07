19 proc. Polaków kojarzy słowo „uchodźcy” z terrorystami

Dla największej liczby osób słowo „uchodźcy” kojarzy się z ludźmi uciekającymi przed wojną (44 proc.), w dalszej kolejności z terrorystami (19 proc.), imigrantami zarobkowymi (15 proc.), islamistami (14 proc.). Najmniej osób (7 proc.) kojarzy „uchodźców” z migrantami.



Według badania dla sympatyków Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej uchodźcy to przede wszystkim ludzie uciekający przed wojną (odpowiednio 72 proc. i 52 proc.). Dla porównania, wśród zwolenników PiS i Kukiz’15 odpowiada tak odpowiednio 36 proc. i 19 proc. badanych.

Z kolei skojarzenie z terrorystami ma 42 proc. zwolenników Kukiz’15, 23 proc. PiS i 17 proc. Nowoczesnej. Wśród sympatyków PO takich osób jest zaledwie 3 proc.

Skojarzenia z imigrantami zarobkowymi ma 23 proc. zwolenników PO i Kukiz’15, 8 proc. – PiS i tylko 1 proc. – Nowoczesnej. Z islamistami „uchodźców” kojarzy 19 proc. sympatyków PiS, 15 proc. – PO, 11 proc. – Kukiz’15 i 3 proc. – Nowoczesnej.

Badanie pokazuje także, że zaledwie 11 proc. dorosłych Polaków deklaruje pozytywny stosunek do uchodźców, 39 proc. neutralny, zaś negatywny – 50 proc.

Stosunek negatywny przeważa wśród zwolenników Kukiz’15 (62 proc.) i PiS (58 proc.). A wśród zwolenników PO stosunek pozytywny przewyższa ten negatywny (34 proc. do 27 proc.).

– Uzyskane wyniki dowodzą, że sposób komunikacji w kwestii uchodźców przez rząd PiS trafia na podatny grunt głównie wśród jego zwolenników oraz sympatyków Kukiz’15. Opozycja ma trudne zadanie, by przekonać Polaków do zmiany postaw w tym zakresie, ale nie jest to niemożliwe – komentuje dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Przedstawiciele partii rządzącej zdają się kierować słynną wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego “Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne” i na tej zasadzie przekonują Polaków, że wszyscy uchodźcy to zagrożenie i terroryści, a nie ludzie uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy. Według sondażu 44 proc. badanych nie uległo tej retoryce – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

W tym kontekście warto dodać, że tylko w roku 2016 zezwolenie na pobyt stały i czasowy w Polsce otrzymało 5030 osób z takich krajów jak Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Katar, Pakistan, Syria, Tunezja, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To, że Polska nie chce przyjąć uchodźców nie znaczy, że ludzie, często muzułmanie, nie będą do Polski przyjeżdżać, by tu legalnie mieszkać i pracować.