Zamordował 6-letnią siostrę, bo „słyszał głos”. Prokuratura wnioskuje o umorzenie śledztwa

Prokuratura Rejonowa w Choszcznie poinformowała, że skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec Adriana R. podejrzanego o zamordowanie siostry.

Do tragedii doszło 20 listopada 2016 roku. 20-letni wówczas Adrian R. zadał siostrze śmiertelny cios nożem, po czym udał się do pracy w sąsiedniej miejscowości. Po zatrzymaniu tlumaczył, że miał usłyszeć w swojej głowie "głos nakazujący mu zaatakować siostrę". Mężczyzna specjalnie wyszedł na godzinę z pracy i udał się do domu. 20-latek tłumaczył też, że zaatakował siostrę, ponieważ miał wrażenie, że dziewczynka ma nadprzyrodzone moce i może bez problemu i w każdej chwili pozbawić go życia.

„Z treści opinii biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa wynika, że podejrzany z przyczyn chorobowych w chwili dokonania czynu był niepoczytalny”

Prokuratura w toku śledztwa sprawdzała poczytalność sprawcy.– czytamy w komunikacie. Ustalono też, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu ani środków psychoaktywnych. W związku z tym prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania wobec Adriana R.