Powstańcy Warszawscy oburzeni działaniami MON. Błąd w znaku i jeszcze „żądanie” ws. WOT

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz 28 czerwca ogłosił, że dowództwo WOT przejmie tradycje Komendy Głównej AK. Dwa dni później – według „Faktu” – resort wysłał list, pod którym podpisany był wiceminister ON Michał Dworczyk, do Związku Powstańców Warszawskich. W liście pojawiła się prośba o wyrażenie opinii w sprawie zmiany ustawy o znakach sił Zbrojnych RP, m.in. o używanie „kotwicy”, znaku Polski Walczącej, przez oddziały WOT. W piśmie zawarto „bardzo pilne” żądanie konsultacji. W liście wskazano, że jeżeli Powstańcy do 7 lipca nie ustosunkują się do listu, resort uzna, że zgadzają się na proponowane rozwiązania.

Dziennik rozmawiał z z powstańcami, którzy nie kryli oburzenia całym zdarzeniem. – Nie dość, że wymuszają na nas pośpiech, to jeszcze do konsultacji przesyła się nam znak, na którym jest błąd! – powiedział w rozmowie z „Faktem” Zbigniew Galperyn, pseudonim Antek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Błąd, o którym mówił Galperyn, to niepoprawny zapis, umieszczony w projekcie MON, symbolu „kotwicy”. W znaku Polski Walczącej źle zapisano literę „P”. Chodzi o przecięcie pionowej linii kotwicy przez „brzuszek” litery. Tak powinien poprawnie wyglądać ten znak: