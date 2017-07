Spora zmiana w programie 500+. Potrzebne będą dodatkowe dokumenty

Po ponad roku od uruchomienia programu Rodzina 500+, rząd wprowadził w nich pewne zmiany, mające zapobiegać możliwemu wyłudzaniu pieniędzy. Jedna z reform dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Będą one musiały wyczerpać całkowicie drogę sądową w postępowaniu o alimenty, nim otrzymają pieniądze. W ten sposób ministerstwo chce uniknąć sytuacji, gdy rodzice żyli razem w konkubinacie, a żeby dostać pieniądze deklarowali samotne wychowanie dziecka.

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500+” w maju 2017 roku objęto już ponad 3,97 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,6 mln rodzin trafiło ponad 27,2 mld zł. W całej Polsce programem „Rodzina 500+” jest objętych prawie 58 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie trafia do ponad 2,6 mln rodzin, w tym ok. 378,7 tys. to rodziny wielodzietne.

Świadczenie otrzymuje ponad 724 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 r. życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci - 303 tys., z czworgiem - 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys. Programem „Rodzina 500+” jest objętych 117,3 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko – to ponad 1,56 mln dzieci, jedynacy to 724 tys. dzieci.